Представлен кемпер Verso на базе Sollers с душем и солнечными батареями

Россиянам представили новый отечественный дом на колесах. Речь о кемпере Verso, в основе которого коммерческий автомобиль Sollers SF5 со 150-сильным дизелем и «автоматом». Минимальная стоимость машины под заказ — 6 150 000 рублей, пишет портал «Автоновости дня».

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Длина автодома — 7100 миллиметров, ширина — 2280 миллиметров, высота — 3250 миллиметров.

Кузов собирают из сэндвич-панелей и стеклопластика собственного изготовления. Материал формуют методом вакуумного прессования. Производитель заявляет, что такая конструкция дает хорошую теплоизоляцию, влагоустойчивость, а также стойкость к механическим нагрузкам.

Салон разделен на четыре зоны. В передней части расположена столовая со столом и двумя сиденьями, оборудованными ремнями безопасности. Сверху над ней — антресоли для вещей. Вдоль правого борта обустроена кухня: варочная панель, мойка, рабочая поверхность и холодильник (140 литров). Здесь же предусмотрена розетка на 220 вольт. Санузел изолирован распашной дверью. Он состоит из туалета, душевого поддона, умывальника, смесителя с выдвижной душевой лейкой и шторки. Спальных мест два, и состоят они из полноразмерных кроватей (2х1,4 метра). Одна находится в задней части, другая — в алькове. Вместе с диваном в столовой в автодоме могут расположиться пять человек.

Автономное питание обеспечивают две солнечные панели общей мощностью 400 ватт и аккумулятор емкостью 200 ампер-часов. Инвертор мощностью 3500 ватт превращает бортовое напряжение в 220 вольт для бытовых приборов. Запас чистой воды — не менее 100 литров, серой — чуть меньше. Баки оснащены датчиками уровня, подача воды осуществляется мембранным насосом.

Комбинированный отопитель имеет встроенный бойлер на 10 литров. На крыше располагается кондиционер. Окна закрываются москитными сетками и шторами, в санузле есть открывающийся люк с вентилятором. Для удобства предусмотрены электрическая выдвижная подножка, четырехметровая маркиза для навеса, внешние багажные отсеки и панель управления над входной дверью, отображающая заряд аккумулятора и уровень воды.

В списке оснащения — светодиодные ходовые огни, подогреваемые зеркала заднего вида с электроприводом, электростеклоподъемники, мультифункциональный руль, кондиционер кабины, бортовой компьютер, круиз-контроль, аудиосистема с поддержкой MP3 и многое другое.

Ранее председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко сообщил, что организация работает над созданием системы, которая поможет водителям бороться с усталостью за рулем.