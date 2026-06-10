Opel анонсировал новые Astra и Corsa на платформе STLA One

Модели следующей генерации появятся на рынке до 2030 года. Им составят компанию ещё две новинки, роль одной из которых исполнит кроссовер, разработанный в партнёрстве с китайской маркой Leapmotor.

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Нынешняя Astra, базирующаяся на французской платформе EMP2, дебютировала летом 2021 года, а рестайлинг пережила в декабре 2025-го. Модель на сегодняшний день предлагается в кузовах пятидверный хэтчбек и универсал (Sports Tourer). В свою очередь актуальный субкомпактный хэтчбек Opel Corsa дебютировал в 2019 году и был обновлён весной 2023-го. В дальнейшем пятидверки ждёт смена генерации, но новинки придётся подождать.

В ходе «Дня инвестора», организованного концерном Stellantis, генеральный директор Opel Флориан Хюттль рассказал о планах марки. По его словам, немецкий производитель намерен представить как минимум четыре новые модели к 2030 году. Два «места» уже заняли Opel Astra и Corsa следующего поколения, ещё одно получил анонсированный в прошлом месяце кроссовер, который будет разработан в рамках партнёрства с китайской компанией Leapmotor. О четвёртой грядущей новинке информации пока нет.

Как Колёса.ру сообщали ранее, в рамках стратегии FaSTLAne 2030 платформы STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame будут заменены одной универсальной – STLA One. При этом первая новинка на ней выйдет уже в 2027 году, а всего на этой платформе запланированы свыше 30 новых моделей, ориентированных в основном на Европу (речь обо всех брендах автогиганта). Известно, что тип силовой установки может быть любым, но большинство машин, базирующихся на STLA One, будут в той или иной степени электрифицированы.

Новая универсальная платформа в том числе ляжет в основу грядущих Opel / Vauxhall Astra и Corsa следующего поколения. Не исключено, что именно новая Корса станет первенцем на «тележке» STLA One уже в 2027 году, а вот следующую Астру придётся подождать подольше. Кстати, Флориан Хюттль отметил, что производство новой Opel Astra будет налажено на заводе марки, расположенном в Рюссельсхайме (Германия).

Известно, что в Рюссельсхайме будет разработан также и новый кроссовер сегмента C-SUV (совместный проект международных команд в Германии и Китае), название которого станет известно позже. Однако сообщается, что его выпуск будет налажен на предприятии в Сарагосе (Испания). По плану производителя, продажи этой модели начнутся уже в 2028 году.

Как стало известно ранее, длина нового паркетника Opel / Vauxhall составит около 4,5 метра, а пропорции кузова на официальном эскизе весьма близки к Leapmotor B10: скорее всего, он станет «донором» для SUV, хотя ему пообещали собственный дизайн и иные настройки ходовой части. По предварительным данным, грядущий кроссовер будет базироваться на платформе Leap 3.5.

Напомним, у электромобилей на платформе STLA One будет 800-вольтовая электрическая архитектура, а ячейки батареи интегрируют непосредственно в кузов (это позволит снизить массу и стоимость производства новых моделей). Предполагается использование в основном недорогих литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Себестоимость машин на платформе STLA One окажется примерно на 20% ниже, чем у нынешних моделей Stellantis. Кроме того, сократится и время разработки новинок: Stellantis собирается уменьшить его с нынешних 40 месяцев до 24-х.