Этот российский седан получит бронированную версию

Новый представительский седан Senat 900, чья сборка стартовала в Санкт-Петербурге, обзаведется не только бронированным, но и целым рядом специальных модификаций. Столь неожиданную информацию производитель разместил на своем официальном портале, хотя конкретные технические подробности о защищённой версии пока не раскрываются.

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В основе автомобиля, дебютировавшего на ПМЭФ, лежит китайская модель Hongqi с полностью переработанной передней частью. Длина кузова достигает впечатляющих 5144 мм при колёсной базе в 3060 мм – габариты, достойные флагмана. «Сердцем» новинки выступает трёхлитровый двигатель V6, выдающий 326 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, что разгоняет тяжелый седан до сотни за 6,5 секунды. В паре с мотором работает восьмиступенчатый автомат с гидротрансформатором, а крутящий момент распределяется на обе оси при помощи системы полного привода. По части динамики Senat не ударит в грязь лицом – максималка ограничена на отметке 245 км/ч. При этом расход топлива в смешанном цикле составляет вполне скромные 7,4 литра на сотню.

Кстати, производитель уделил серьёзное внимание подвеске: пневматика с электронным управлением позволяет менять дорожный просвет от 125 мм в спортивном режиме до 210 мм на максимальном подъеме. Подробности о силовом каркасе тоже впечатляют: 68 процентов кузова выполнено из высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей, а жесткость на кручение превышает 23 тыс. Нм на градус. Безопасность обеспечивается восемью подушками, комплексом из трёх радаров, «умной» камерой распознавания, а также 12 ультразвуковыми датчиками и четырьмя камерами кругового обзора. Салон отделан натуральной кожей наппа, музыка – 14 динамиками с сабвуфером.

Присутствуют доводчики дверей, четырёхзонный климат-контроль и множество других опций. За пятиместную версию, напомним, просят ровно 12 миллионов рублей, а вот за четырёхместное исполнение – уже 12,5 миллиона (оно дополнительно включает деревянный декор и столик самолётного типа с зарядкой для смартфона на втором ряду). Между прочим, на сайте марки также подтвердили перспективу выпуска крупного кроссовера. Что касается масштабов производства, то в 2026 году планируется собрать несколько тысяч машин, а вот с 2027-го, по словам главы Минпромторга Антона Алиханова, речь пойдёт уже о десятках тысяч единиц ежегодно. Ранее «За рулем» рассказывала о другом важном импортозамещении — в Ульяновске запустили производство подушек безопасности и рулей.