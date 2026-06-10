«Руссо-Балтъ» выпустит фургон со сроком службы 100 лет
Марка «Руссо-Балтъ» сообщает, что впервые в истории автомобилестроения кузов коммерческого фургона будет полностью изготовлен из нержавеющей стали. По такой технологии планируется делать первый автомобиль бренда, модель Ф20.
«„Руссо-Балтъ“ — машина на 100 лѣтъ», — отмечает пресс-служба российского стартапа, который планирует возродить авторитетную дореволюционную марку.
Электрический фургон «Руссо-Балтъ» Ф20 планируется выпускать по заказам конкретных покупателей. Ранее была объявлена стартовая цена — 6,5 млн рублей.
Сертификационные процедуры модели продолжаются. Фургон имеет грузоподъемность 1000 кг, для управления им достаточно водительского удостоверения категории B.
Оригинальные автомобили под брендом «Руссо-Балтъ» производились в период с 1909 по 1918 год. Общий выпуск составил несколько сотен машин.