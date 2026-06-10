Названы самые быстрые автомобили мира в 2026 году

Мировые автомобильные бренды оцениваются по многим параметрам: например, по цене, надежности и максимальной скорости выпускаемых машин. Если еще 30 лет назад словом «гиперкар» называли всего одну марку автомобилей, то сегодня это целый класс суперскоростных машин с активной аэродинамикой и сверхмощными двигателями. «Лента.ру» приводит топ-5 самых быстрых автомобилей мира за 2025–2026 годы.

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Топ-5 самых быстрых машин в 2025–2026 году

Самыми быстрыми в мире принято считать гиперкары — супермощные автомобили, находящиеся на вершине технологической иерархии.

«Долгие годы гонка за абсолютной скоростью была закрытым клубом для автомобильных брендов Bugatti, Koenigsegg, Hennessey и SSC — европейских и американских ателье с многомиллионными ценниками и десятилетиями родословной, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» основатель компании INSYTE Electronics и эксперт по электрокарам Сергей Грибанов. — Теперь в дверь постучали китайские электромобили, причем не как догоняющие, а как претенденты на первое место. Электротяга наступает не робко, а с разбегу». Рубеж скорости в 500 километров в час еще ждет того, кто возьмет его официально. Кто это будет — «швед», «техасец» или «китаец» — покажет время Сергей Грибанов автоэксперт

Эксперты «Ленты.ру» назвали топ-5 самых быстрых гиперкаров:

Koenigsegg Jesko Absolut;

SSC Tuatara;

Hennessey Venom F5;

Bugatti Chiron Super Sport 300+;

Yangwang U9 Xtreme.

Важно уточнить, что перечисленные гиперкары завоевали титул самых быстрых на разных дистанциях, треках и в разное время.

«В мире уже были аппараты (сложно назвать их автомобилями), на которые ставились реактивные двигатели для установления предельной скорости, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» автоэксперт, историк автомобилей Денис Можейко. — Так, абсолютный рекорд скорости был установлен в 1997 году, когда реактивный болид Thrust SSC под управлением британца Энди Грина преодолел звуковой барьер на скорости 1228 километров в час. Но согласитесь, что машина с двумя турбореактивными двигателями Rolls-Royce Spey Mk 202, которые стоят на истребителях F-4 Phantom, — уже не совсем автомобиль».

Koenigsegg Jesko Absolut

Lenta.ru

Страна: Швеция

Изготовитель: Koenigsegg Automotive AB

Максимальная скорость: 500–560 километров в час

Масса автомобиля: 1390–1400 килограммов

Двигатель: V8, 5 литров, двойной турбонаддув

Мощность: 1600 лошадиных сил на топливе E85 (1280 лошадиных сил на бензине)

Особенности: сверхнизкий коэффициент аэродинамического сопротивления, антикрыло заменено на два плавника-стабилизатора; 9-ступенчатая роботизированная трансмиссия; плоский коленвал.

«Шведский гиперкар Koenigsegg Jesko Absolut — это, по сути, экстремальная версия и без того радикального гиперкара Jesko, заточенная не под трек, а под достижение максимальной скорости, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» шеф-редактор журнала «Авито. Авто» Денис Смольянов. — Главная идея Absolut — минимизация сопротивления. Koenigsegg утверждает, что теоретически автомобиль способен превысить отметку в 500 километров в час и даже достичь 530–560 километров в час».

Пока это расчетные значения, основанные на моделировании. В реальных условиях таких скоростей машина еще не достигала, и вопрос остается открытым — не только из-за технических ограничений, но и из-за сложности найти подходящую трассу и условия Денис Смольянов шеф-редактор журнала «Авито. Авто»

«Главное в Absolut — не мощность, а воздух, — считает Сергей Грибанов. — Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,278, лобовая площадь — 1,88 квадратного метра, а максимальная прижимная сила сведена к 150 килограммам. Шведы из Koenigsegg подошли к вопросу скорости с почти академической дотошностью. Jesko Absolut — это не машина, поставившая рекорд, это машина, спроектированная для рекорда, который еще только предстоит установить. Koenigsegg ожидает от Absolut более 530 километров в час, и компания заявила, что никогда не будет пытаться построить более быстрый дорожный автомобиль. Цифра около 531 километра в час пока живет только в расчетах — но расчеты у шведов обычно сбываются».

Первый в мире гиперкар В беседе с «Лентой.ру» историк автопрома Денис Можейко рассказал, где, когда и почему появился первый гиперкар: «До конца 1980-х стандарты суперкаров задавали "классики", вроде Lamborghini Miura или Ferrari F40. Однако к началу 1990-х начали появляться машины, развивавшие максимальную на тот момент скорость и обладавшие аэродинамикой, намного превосходящей все спортивные болиды. Принято считать, что слово "гиперкар" возникло в начале 1990-х, когда британская компания McLaren, строившая до этого исключительно гоночные болиды для "Формулы-1", решила создать марку двойного назначения. Это знаменитый McLaren F1, представленный в 1992 году как первый дорожный автомобиль, построенный по гоночным технологиям. Из 106 серийных экземпляров 65 были дорожными, а остальные участвовали в соревнованиях. В 1995 году он даже победил во французской гонке на выносливость "24 часа Ле Мана". Дизайн и скорость McLaren F1 до сих пор вызывают восхищение, а тогда казалось, что автомобиль построили инопланетяне: водительское место посередине салона, по бокам чуть позади два пассажирских, 12-цилиндровый мотор, мощность 627 лошадиных сил. Достаточно сказать, что установленный "Маклареном" в 1995 году рекорд скорости для дорожных авто — 386,4 километра в час — продержался 10 лет. В общем, это был уже не супер-, а гиперкар. Окончательно это слово стало автомобильным термином в 2005 году с появлением первого серийного авто, преодолевшего отметку в 400 километров в час, — Bugatti Veyron».

SSC Tuatara

Lenta.ru

Страна: США

Изготовитель: Shelby Super Cars

Максимальная скорость: 532,93 километра в час

Масса автомобиля: 1247 килограммов

Двигатель: V8, 5,9 литра, двойной турбонаддув

Мощность: 1750 лошадиных сил

Особенности: небольшая масса влияет на ускорение; плоский коленвал двигателя; уникальный кузов.

«История Tuatara — это история о том, как рекорд можно установить, потерять доверие публики и завоевать его заново, — рассказывает Сергей Грибанов. — 10 октября 2020 года Tuatara показала одностороннюю максимальную скорость 532,93 километра в час и средний двусторонний результат 508,73 километра в час на закрытом участке шоссе в Неваде. Цифра была феноменальной, но независимые аналитики усомнились в ее достоверности. Так что первый заезд оказался спорным».

Машина при этом абсолютно реальна и абсолютно беспощадна Сергей Грибанов автоэксперт

Двигатель, продолжает эксперт, строился совместно с Nelson Racing Engines — фирмой, специализирующейся именно на экстремальных V8. «Но самое интересное в Tuatara — это кузов, — считает Грибанов. — Над ним работал Джейсон Кастриота, дизайнер с послужным списком от концепта Maserati Birdcage до Ferrari P4/5. Результат заметен на видео рекордного заезда 2021 года: там, где Bugatti словно бьется в невидимую аэродинамическую стену, а Tuatara от 400 до 480 километров в час продолжает разгоняться».

Hennessey Venom F5

Lenta.ru

Страна: США

Изготовитель: Hennessey Performance Engineering

Максимальная скорость: 500 километров в час

Масса автомобиля: 1385 килограммов

Двигатель: V8, 6,6 литра, двойной турбонаддув

Мощность: 1817 лошадиных сил

Особенности: модификация Venom F5 Evolution имеет невероятную мощность двигателя в 2031 лошадиную силу; углеродное волокно в конструкции кузова позволяет удерживать сравнительно небольшую массу авто; уникальная цифровая система сбора телеметрии и контроля тяги.

«Само имя выдает амбиции, ведь F5 — это отсылка к высшей категории по шкале Фудзиты, присваиваемой атмосферным вихрям торнадо со скоростью ветра 420–512 километров в час, — раскрывает секрет названия гиперкара Сергей Грибанов. — Цель превысить 500 километров в час и завоевать титул самого быстрого серийного автомобиля здесь декларируется честно и без обиняков. Но интересно, что с двигателем Hennessey пошла по пути, нетипичному для гиперкаров: вместо экзотической архитектуры здесь классический американский V8 на основе чугунного блока — но доведенный до абсолюта и получивший название Fury ("Ярость"). В 2025 году история получила продолжение: в партнерстве с Ilmor Engineering Hennessey представила версию Evolution с самым мощным в мире двигателем внутреннего сгорания для дорожного автомобиля — 2031 лошадиная сила, с разгоном 0–322 километра в час за 10,3 секунды».

Заявка на рекорд скорости пока остается заявкой, но техника под нее уже готова Сергей Грибанов автоэксперт

«У Hennessey Venom не такая уж большая масса, которая, казалось бы, может не удержать его на треке, — добавляет Денис Можейко. — Поэтому для обуздания дикой мощности была создана особая система сбора телеметрии и компьютерного контроля тяги».

Bugatti Chiron Super Sport 300+

Lenta.ru

Страна: Франция

Изготовитель: Bugatti

Максимальная скорость: 490,484 километра в час

Масса автомобиля: 1978 килограммов

Двигатель: квадротурбированный W16, 8,0 литра

Мощность: 1578 лошадиных сил

Особенности: уникальный переработанный мотор W16; антикрыло интегрировано в заднюю часть; контроль дорожного просвета с лазерным управлением.

«Первым авто, преодолевшим рубеж 490 километров в час, стал в 2019 году Bugatti Chiron Super Sport 300+. Чтобы побить рекорд, с автомобиля сняли электронный ограничитель скорости и установили длинное хвостовое оперение. Трековый Bugatti Bolide развивает скорость свыше 500 километров в час», — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе ГК «Автодом».

2 августа 2019 года тест-пилот Bugatti Энди Уоллес достиг скорости 490,484 километра в час на предсерийном прототипе Chiron Super Sport 300+. Это был первый серийный автомобиль, преодолевший барьер в 300 миль в час Сергей Грибанов автоэксперт

Достижение потребовало переработки и без того легендарного мотора, продолжает собеседник издания. «Заново сконструированная версия 8,0-литрового W16 превзошла Chiron по мощности на 100 лошадиных сил, доведя суммарную отдачу до 1600, — рассказывает он. — Инженеры разработали новую систему теплового менеджмента для двигателя и коробки передач и доработали программное обеспечение турбонагнетателей. Чтобы снизить сопротивление, кузов удлинили почти на 25 сантиметров, убрали электрически управляемое антикрыло, заменив его длинной кормой, а саму машину оснастили системой контроля дорожного просвета с лазерным управлением».

Yangwang U9 Xtreme

Lenta.ru

Страна: Китай

Изготовитель: BYD

Максимальная скорость: 496,22 километра в час

Масса автомобиля: 2480 килограммов

Двигатель: четыре электромотора до 30 000 оборотов в минуту каждый

Мощность: более 3000 лошадиных сил

Особенности: сверхскоростные электромоторы; батарея с повышенной токоотдачей; огромная мощность.

«Пока западные производители годами шлифовали симуляции и оспаривали чужие заезды, представительское подразделение китайского конгломерата BYD под маркой Yangwang просто вышло на трек и сделало то, о чем другие только говорили», — рассказывает автоэксперт Грибанов.

14 сентября 2025 года U9 Xtreme установил новый мировой рекорд максимальной скорости для серийных автомобилей — 496,22 км/ч. Впервые в истории корону самого быстрого серийного автомобиля забрал электромобиль Сергей Грибанов автоэксперт

По словам специалиста, это стало возможным благодаря «технической начинке под карбоновой кожей»: «Платформу перевели с 800 на 1200 вольт, установили четыре сверхскоростных электромотора, способных раскручиваться до 30 000 оборотов в минуту, и литий-железо-фосфатную батарею — все вместе это дает более 3000 лошадиных сил. Важная честная оговорка: к апрелю 2026 года версия Xtreme была исключена из официального списка самых быстрых серийных автомобилей, поскольку заезд проводился только в одну сторону, а не в обе. Формально двусторонний результат, как у Bugatti или Koenigsegg, китайцы пока не подтвердили. Но сам факт, что серийная машина из Шэньчжэня вплотную подошла к 500 километрам в час, говорит сам за себя».