Авторынок РФ занял шестое место в Европе

По итогам мая 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей занял шестое место в Европе. Как сообщает "Автостат" со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData, РФ опустилась на одну позицию по сравнению с апрелем.

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На первом месте Германия - в этой стране было реализовано 239,4 тыс. новых автомобилей. На второй позиции Великобритания - 160,7 тыс. машин. Тройку лидеров замыкает Италия (150,1 тыс. авто). За ними следуют Франция с показателем 128,5 тыс. автомобилей и Испания (111,9 тыс. единиц).

В то же время в России дилеры продали 109,9 тыс. машин - это на 20,5% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Ранее "РГ" сообщала, что японские автобренды обошли европейские концерны по качеству и надежности.