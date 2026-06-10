Треть опрошенных женщин не готовы встречаться с мужчиной без автомобиля

Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования.

В то же время почти 80% мужчин признаются, что наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения, поделились аналитики. По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. 55 считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвезти в нужный момент.

Кроме того, 22% связывают автомобиль с уверенностью в себе, а 18% - с надежностью. Для части женщин наличие машины - это синонимом успеха: каждая пятая воспринимает авто как показатель состоятельности партнера, а 17% - как признак статуса и амбиций.

Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе и романтики в образе автолюбительницы видят меньше.