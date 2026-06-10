Названы самые аварийные машины такси в России

Volkswagen Polo и Kaiyi E5 признаны самыми аварийными такси в России в 2026 году.

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В 2026 году такси эконом-класса показали самую высокую аварийность на российских дорогах. К такому выводу пришли аналитики Autonews.ru, изучив статистику сразу пяти крупных страховщиков: «Ренессанс Страхование», «Согласие», «Зетта Страхование», «РЕСО- Гарантия» и «Ингосстрах». В выборку попали как привычные бюджетные «корейцы», так и машины относительно новых для этого сегмента китайских брендов.

Вице-президент «Ренессанс Страхования» Сергей Демидов поделился с изданием данными: антилидером по числу ДТП стал седан Kaiyi E5, который массово используется в тарифах «Эконом» и «Комфорт». Статистика впечатляет – на сотню застрахованных машин этой модели приходится 59 аварий в год по вине таксиста. На втором месте с показателем 55 ДТП расположилась Jetta VA3 («Эконом»). Замыкает тройку лидеров антирейтинга BAIC U5 Plus с 52 авариями (также на тарифах «Эконом» и «Комфорт»).

Однако в «Согласии» картина несколько иная. Страховщик утверждает, что в 2026 году по-настоящему опасными для работы в такси оказались Volkswagen Polo и Lada Granta. Правда, чуть реже в ДТП попадают Hyundai Solaris и Kia Rio – все эти модели также работают в эконом-сегменте.

Свой список неблагонадежных марок представила и «Зетта Страхование». Лидером здесь неожиданно стал « Москвич». В перечень аутсайдеров включили также Haval, Datsun, Chery, Exeed и Mitsubishi.

Павел Яковлев, представляющий департамент розничного страхования «РЕСО-Гарантия», в интервью Autonews.ru подтвердил тенденцию: массово битыми оказываются самые дешевые автомобили, которые крутятся в экономе.

«Водители такси, управляя бюджетными автомобилями, менее аккуратны и спешат выполнить как можно больше заказов. Водители же автомобилей более высоких классов ездят аккуратнее и неторопливее, чтобы обеспечить пассажирам максимальный комфорт», – пояснил он.

Яковлев уточнил, что «РЕСО-Гарантия» страхует такси «немного и выборочно» – в основном технику из крупных автопарков, где контроль за эксплуатацией жестче.

Кроме модели автомобиля и класса водителя, огромную роль играют условия работы. На это указал директор направления «Каско» компании «Ингосстрах» Артем Яковлев. По его словам, такси проезжает 100-150 тыс. км в год и даже более 200 тыс. – тогда как обычная личная машина наматывает всего 15-30 тыс. км.

«Если же одним автомобилем пользуется большое количество водителей, риск ДТП обычно возрастает», – добавил Яковлев.

Зато машины, закрепленные за одним человеком или работающие по схеме последующего выкупа, попадают в аварии значительно реже.

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