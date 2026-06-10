Российский авторынок вылетел из топ–5 европейских лидеров

«Автостат»: авторынок РФ в мае 2026 года занял 6–е место в Европе.

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По итогам мая российский автомобильный рынок сместился с пятого на шестое место в общеевропейском зачете – к такому выводу пришли специалисты агентства « Автостат», проанализировав данные консалтинговой фирмы GlobalData.

На вершине рейтинга по-прежнему Германия. В последний месяц весны там продали 239 448 машин, что на 0,1% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Уверенно обогнала Россию и Великобритания, поднявшаяся сразу на вторую позицию: британские дилеры реализовали 160 662 авто (+7,1%). Третье место у Италии с результатом 150 096 штук – здесь рост составил 7,7%. Франция же осталась на четвертой строке; за месяц в стране продали 128 484 легковых автомобиля (+3,7%). Замыкает пятерку Испания – 111 894 авто, хотя ее майский объем чуть просел относительно прошлого года (-0,8%).

Если смотреть на европейский авторынок с учетом нашей страны, то Россия оказывается на шестой ступеньке. Напомним, ранее «Автостат» со ссылкой на сведения АО «ППК» сообщал, что в мае 2026-го в РФ было продано 109 892 новых легковушки – прирост на 20,5% относительно того же месяца годом ранее. Что примечательно, уже третий месяц кряду российский рынок держится выше отметки в сто тысяч реализованных машин.

Дмитрий Ярыгин, занимающий пост заместителя начальника отдела аналитики «Автостата», заметил: среди всех европейских рынков именно наш показал наиболее сильную динамику по итогам конца весны. Впрочем, этого роста не хватило, чтобы удержаться в пятерке.

Справка: АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместный проект АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат».

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые кроссоверы Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.