AMG готовит моторы нового типа: 2,1 секунды до сотни

Компания AMG подтвердила, что в ближайшее время автомобили марки начнут оснащать двигателями совершенно нового типа. Речь идет о силовых агрегатах, которые разрабатываются в рамках стратегии электрификации. Ожидается, что новинки позволят серийным моделям разгоняться до 100 км/ч всего за 2,1 секунды.

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Несмотря на впечатляющую динамику, применение новых моторов не ограничится только топ-версиями. Производитель планирует поэтапно внедрять инновации в разные линейки, включая серийные автомобили. При этом традиционные ДВС полностью не исчезнут: часть моделей получат гибридные установки.

В компании подчеркнули, что разработка велась с упором на эффективность и снижение выбросов. Новые агрегаты будут компактнее предшественников, что положительно скажется на компоновке кузова. Первые машины с такими моторами появятся в продаже в ближайшие два года.

Официальные характеристики пока держатся в секрете, однако уже известно, что силовые установки получат собственную систему охлаждения и усовершенствованный блок управления. Инженеры также работают над минимизацией потерь энергии при передаче крутящего момента.