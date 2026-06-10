Чем закончилась история москвички, получившей долг за парковку на миллион

Много шума недавно наделала в соцсетях история москвички, которая рассказала о долге за парковку более чем в миллион рублей. На видео женщина объяснила, что бросила авто на пару месяцев на подземной стоянке торгового центра, а когда вернулась и вставила в паркомат парковочную карту, тот попросил заплатить 1 115 700 рублей. Чем закончилась эта история и как не оказаться в таком положении, припарковав машину даже на улице?

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Припаркуйте деньги

В ролике героини соцсетей можно увидеть, что паркомат показывает сумму оплаты даже не за пару месяцев, а за 155 дней. При этом парковка в этом ТЦ стоит 300 рублей в час, так что цена в миллион с лишним выглядит правдиво. Но, когда корреспондент "РГ" связался с автором ролика, девушка заявила, что машина - у нее, проблем с оплатой нет, и вообще, не нужно верить всему, что говорят в интернете. Судя по всему, она решила так набрать подписчиков в соцсетях.

Впрочем, в такой ситуации можно оказаться и реально, причем для этого даже не обязательно вставать на дорогой подземной парковке. Можно припарковать машину просто на улице. Несколько лет назад другая москвичка оказалась так должна полмиллиона рублей - она оформила резидентное разрешение и парковалась на платной уличной парковке у дома, уверенная в том, что никому ничего не должна. Однако ее разрешение из-за штрафов за нарушение ПДД аннулировали, а потому начали начислять штрафы за неоплаченную парковку. Так сумма и дошла почти до 500 тысяч рублей.

В еще одной ситуации москвичка думала, что оплатила резидентное разрешение, а на самом деле оплата не прошла. А вот штрафы в общей сложности на 320 тысяч рублей - пришли. Правда, в подобных ситуациях город обычно идет навстречу, если действительно произошла ошибка.

Боле того, получить штраф можно, просто встав не с той стороны улицы. Например, резидентное разрешение дает право бесплатно парковаться на платных уличных парковках в своем районе. Но хорошо ли мы знаем границы районов? Например, неподалеку от станции метро "Новослободская" есть маленькая, неприметная улица Тихвинская. С одной ее стороны живут гордые обладатели прописки в Тверском районе Центрального округа Москвы, а с другой - жители относятся уже к району Марьина Роща Северо-Восточного округа. Граница районов и округов проходит прямо по улице. Соответственно, и резидентные разрешения для каждого района свои. Так что, оставив машину не с той стороны улицы на месяц и уехав в отпуск или на дачу, по возвращении можно обнаружить себя крупным должником. За неоплаченную парковку сейчас штрафуют на пять тысяч рублей в день.

Ищите знаки

Невнимательность может дорого обойтись и при парковке лишь на полчаса-час. Москвичка Ирина Вяземцева рассказывает, что недавно чуть не получила штраф, спеша в поликлинику.

"Моя поликлиника находится в Даевом переулке рядом с метро "Сухаревская", и парковка там везде платная, выделенная синей разметкой. И тут вдруг я увидела из окна белую разметку, причем это явно были места не для инвалидов, - вспоминает она в разговоре с "РГ". - Решила, что это бесплатные места для посетителей соцучреждений - они часто бывают у больниц, церквей и т.д. Припарковалась и уже собралась бежать по делам, но все же решила пройти по улице и посмотреть на знак. А на нем была табличка: "Только для владельцев парковочных разрешений". Резидентное разрешение обернулось долгом в полмиллиона рублей

Ели бы Ирина не вернулась к знаку, то, скорее всего, поход в поликлинику закончился бы для нее штрафом: парковочного-то разрешения у нее нет. Таких историй в Сети довольно много. Один москвич рассказал на форуме, что получил штраф за парковку на месте для... туристических автобусов!

"Возле парка "Зарядье", оказывается, и такая парковка есть. Я знак не заметил, просто бросил машину в парковочном кармане и на ходу оплатил стоянку в приложении. Как потом оказалось, оно не совсем точно определило мое положение", - пишет он.

По сути, главный рецепт от таких неприятностей - быть внимательным. Юристы говорят, что в теории оспорить крупные начисления за парковку можно в суде, но тут есть много нюансов. Например, информация о правилах предоставления услуг, тарифах и штрафах за нарушение стоянки должна быть правильно доведена до людей: необходимы наглядные объявления с полными данными. Если это сделано, то оспорить что-то сложно: вам рассказали о правилах, и если вы их нарушили, это ваши проблемы. А вот в противном случае шансы есть.

"Роспотребнадзор и суды внимательно исследуют эти обстоятельства при рассмотрении споров данной категории. В частности, QR-код со ссылкой на правила и тарифы на въезде не всегда можно признать надлежащим способом информирования потребителей, - рассказал "РГ" адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Александр Барканов.

Ну а чтобы не доводить до суда, лучше трижды убедиться, что вы ничего не нарушили и верно поняли правила. Так получится сберечь деньги, нервы и время.