В Мексике представили первый по-настоящему местный электромобиль. Он называется Olinia Uno, вмещает шесть человек и стоит всего около $ 8,6 тыс., сообщает Carscoops.

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Но есть нюансы. Запас хода — всего 100 км, а максимальная скорость — 50 км/ч. Мощность — смешные 17 л.c.

По задумке, Olinia Uno должна заменить мотоциклы и трёхколёсные такси (мотоТаси). Идеальный сценарий — перевозки на последней миле: короткие поездки с частыми остановками, посадка и высадка пассажиров.

У машины большая батарея на 14,7 кВт·ч (тип — LFP). Заряжается от обычной розетки на 220 В за 4 часа. Производитель обещает, что эксплуатация обойдётся в три цента за километр — сильно дешевле бензинового такси.

На презентацию автомобиль выкатывала лично президент Мексики Клаудия Шейнбаум. В машине даже можно перевозить колясочника без переделок — благодаря распашным дверям.

© Olinia