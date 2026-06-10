В Кузбассе автовладелец взыскал с мэрии компенсацию за ДТП

Автовладелец, который минувшей зимой разбил машину в Мариинске, отсудил у мэрии 230 тысяч рублей.

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В начале февраля на улице 27-й Дивизии автомобиль HONDA CR-V угодил на ледяной дороге в снежную колею и соскользнул в кювет. Повреждения, полученные транспортным средством, независимая экспертиза оценила в круглую сумму. Стоимость восстановительного ремонта иномарки без учета износа деталей превысила 200 тысяч, а с учетом износа - 125 тысяч рублей. Пострадавший обратился в Мариинский городской суд.

И суд установил, что авария произошла из-за ненадлежащего состояния улицы. Наличие ледяной корки и колеи глубиной в семь сантиметров на проезжей части - это прямое нарушение установленных ГОСТом требований к эксплуатационному состоянию автодорог, а также Технического регламента Таможенного союза.

- Выяснилось, что за организацию работ по ремонту и содержанию дороги отвечает Мариинское территориальное управление окружной администрации. Однако оно не выполнило должным образом свои обязанности - не обеспечило безопасность движения на участке, где случилось ДТП, хотя имело такую возможность, - сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев. - А потому именно теруправление несет ответственность за вред, причиненный автомобилю горожанина.

В результате суд решил взыскать с ответчика сумму причиненного ущерба, расходы на проведение его независимой оценки и уплаченную истцом госпошлину - всего около 230 тысяч рублей.