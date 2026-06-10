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Ушедший из России производитель призвал немедленно прекратить зарядку одной модели

Lenta.ru

Американский Chrysler, прекративший официальные продажи на российском рынке, объявил об отзыве 17 277 минивэнов Pacifica Hybrid 2020–2022 модельных годов. Причина — дефект элементов высоковольтной батареи, изготовленных на дополнительной линии LG Energy Solution, сообщает Carscoops.

Chrysler объявил отзыв гибридных минивэнов Pacifica
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В компании пояснили: элементы аккумуляторов могут разрушаться изнутри, что способно вызвать неконтролируемый саморазогрев и пожар. На данный момент известно о четырех подтвержденных возгораниях, связанных с батареями именно из этой партии. Владельцам рекомендовали немедленно прекратить зарядку автомобилей, парковать их на открытом воздухе и держать подальше от любых строений. Причина таких мер в том, что риск возгорания не привязан исключительно к зарядке или движению — опасность сохраняется и в неподвижном состоянии.

Для устранения проблемы дилеры обновят прошивку блока управления батареей, при необходимости заменят аккумуляторный блок. Клиентам, у которых на приборной панели появляются предупреждения о неисправности батареи, производитель пообещал неограниченную поддержку при замене.

Параллельно Chrysler совместно с LG Energy Solution продолжает расследование, но первопричина дефекта пока не установлена. Это подтверждают документы, направленные в Национальное управление безопасностью движения (NHTSA).

Ранее концерн Stellantis объявил об отзыве более 1,3 миллиона внедорожников и пикапов Jeep по всему миру из‑за риска возгорания. Владельцам Jeep Wrangler и Jeep Gladiator 2021–2025 модельных годов рекомендовано ставить машины вдали от зданий и других автомобилей, пока неисправность не будет устранена.