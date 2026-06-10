В РФ стартовали продажи практичной модели Citroen C5X

В РФ начались продажи практичной модели Citroen. Один из московских автосалонов, который занимается поставками машин по схеме параллельного импорта, объявил о старте продаж французского универсала C5X.

Размеры автомобиля составляют 4805 х 1865 х 1505 мм в длину, ширину и высоту.

Под капотом универсала установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л. с., работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, привод — передний. Расход топлива на 100 км пути составляет 5,8 литра АИ-92, а максимальная скорость достигает 210 км/ч.

Оснащение новинки включает медиасистему с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, задние датчики парковки, 18-дюймовые колёсные диски.

Цены на Citroen C5X на российском рынке начинаются от 2 366 000 рублей.