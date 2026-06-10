Эксперт предложил снизить разрешенную скорость самоката до 8 км в час

Это оптимально для зон совместного движения с гражданами, передвигающимися пешком.

«Здесь вопрос скорости. Если вам дают машину, вы хотите её использовать на 100%. Здесь человек должен оценивать свои силы и искушения, когда он сел на самокат со скоростью 25 км в час. Если уменьшить скорость, например, до скорости пешехода, то это поможет. Уже есть разработки на эту тему. Оптимальная скорость — это 8 км в час. Она более-менее гарантирует защиту от тяжёлых травм. И обязательно нужно предупреждать электросамокатчика, который оказался на полосе общего движения с пешеходами, на площадке, где разрешено совместное движение. В этом случае предлагается снизить скорость при совместном движении с самокатами до 8 км в час. Только боязнь водителя, что на его самокате будет сбит человек, — это самое главное соображение, которое может стимулировать более безопасное вождение».

Ранее Главное управление МВД по столице попросило Центр организации дорожного движения рассмотреть вопрос о снижении квоты на средства индивидуальной мобильности. Копия письма главного госинспектора по Москве Александра Быкова есть в распоряжении РБК.