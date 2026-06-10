В Севастополе возобновили свободную продажу бензина

Свободная продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 началась с 10:00 мск на восьми АЗС сети «АТАН» в Севастополе. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Развожаев добавил, что АИ-92 доступен на автозаправках, расположенных на Качинском шоссе, Камышовом шоссе, улице Генерала Мельника, Столетовском проспекте, а также в Инкермане. Топливо марки АИ-95 Ultra можно купить на АЗС в Любимовке и селе Гончарное.

Губернатор подчеркнул, что на АЗС «ТЭС» продажа топлива будет только по QR-кодам.

«С 9 утра и до 21.00 смогут заправиться те, кто получил QR-коды вечером в понедельник (8 июня) и во вторник (9 июня)», — говорится в сообщении губернатора.

Ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе были введены с 31 мая на фоне перебоев с поставками автомобильного топлива. По оценке местных властей, логистические сложности могут продлиться еще около 30 дней. Недавно глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ограничении отпуска бензина за наличный расчет.

Ранее Минэнерго назвало причину проблем с поставками топлива на юге России.