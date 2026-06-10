Назван лидер премиум-сегмента на российском авторынке

Бренд Voyah закрепился на вершине рейтинга премиальных автомобильных марок России по итогам мая 2026 года. Компания реализовала 1628 новых автомобилей, что составляет 21,2% рынка премиум-сегмента.

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Однако эти показатели не смогли превзойти результаты предыдущего месяца, когда было продано 1741 машина.

Чаще всего покупают кроссовер Voyah Free. Эта модель стала самой продаваемой, разойдясь тиражом в 1274 единицы в мае и 5102 авто за первые пять месяцев года.

В мае также было продано 203 автомобиля Voyah Passion, что на 28% больше, чем в апреле.

До этого "РГ" рассказывала о том, что продажи автомобилей Toyota в России в мае выросли на 102,5%.