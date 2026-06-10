Глава Татарстана и вице-премьер Патрушев протестировали Senat 900

Глава Татарстана Минниханов и вице-премьер Патрушев протестировали Senat 900
Глава Татарстана Рустам Минниханов прокатил вице-премьера России Дмитрия Патрушева на новом российском седане Senat 900. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Минниханов встретил Патрушева в международном аэропорту "Бегишево". Вместе они протестировали автомобиль, а затем посетили завод КамАЗ, где ознакомились с новыми моделями компании.
Напомним, что Senat 900 - это представительский седан новой российской марки, впервые представленный на ПМЭФ-2026.
Серийное производство налажено на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.
Автомобиль будет доступен в двух модификациях: с четырех- и пятиместным салоном. Цена на модель составит от 12 до 12,5 млн рублей.
Под капотом у седана двигатель V6 объемом 3,0 литра и мощностью 326 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод - полный.
Кроме того, как ранее рассказывала "Российская газета", в будущем планируется выпуск бронированных версий седана.