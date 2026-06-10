Глава Татарстана и вице-премьер Патрушев протестировали Senat 900

Глава Татарстана Рустам Минниханов прокатил вице-премьера России Дмитрия Патрушева на новом российском седане Senat 900. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

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Минниханов встретил Патрушева в международном аэропорту "Бегишево". Вместе они протестировали автомобиль, а затем посетили завод КамАЗ, где ознакомились с новыми моделями компании.

Напомним, что Senat 900 - это представительский седан новой российской марки, впервые представленный на ПМЭФ-2026.

Серийное производство налажено на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Автомобиль будет доступен в двух модификациях: с четырех- и пятиместным салоном. Цена на модель составит от 12 до 12,5 млн рублей.

Под капотом у седана двигатель V6 объемом 3,0 литра и мощностью 326 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод - полный.

Кроме того, как ранее рассказывала "Российская газета", в будущем планируется выпуск бронированных версий седана.