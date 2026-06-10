Chery и Huawei анонсировали кроссовер Luxeed RX в новом стиле

Ожидается, что на домашний рынок новый купеобразный паркетник Luxeed выйдет осенью. Модель точно будет электрифицирована – вероятно, покупателям предложат как гибрид, так и полностью электрическую версию.

© Колеса.ру

Luxeed – это проект компаний Chery и Huawei, вместе с остальными совместными брендами IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. Сейчас линейка марки включает седан S7, кросс-купе R7 и минивэн V9. Причем MPV стартовал всего месяц назад. Так вот теперь анонсирована новая модель – купеобразный же паркетник Luxeed RX. К слову, китайские профильные медиа особо подчеркивают, что свежая пятидверка будет первым автомобилем в гамме Luxeed, в названии которого нет цифры.

В сообщении марки об этом не упоминается, но не исключено, что Luxeed RX разрабатывали на базе Luxeed R7. Впрочем, грядущий паркетник получит оригинальный дизайн. И внешность выполнят в новом для бренда стиле. Так, вместо нынешней вытянутой головной оптики Luxeed RX получит «изломанные» фары. Задние фонари по-прежнему будут в виде единой плашки, но та, наоборот, примет более строгую форму, плюс заменят диодную начинку.

От актуального Luxeed R7 кроссовер Luxeed RX также будет отличаться передним бампером. Новому паркетнику еще достанутся другие наружные зеркала. Над лобовым стеклом установят новый, не такой выпирающий, как у R7, «грибок» лидара. Наконец, на багажной двери появится спойлер. Интерьер RX пока не засвечен.

Размеры нового купеобразного кроссовера еще не озвучены. Длина нынешнего Luxeed R7 равна 4982 мм, ширина – 1981 мм, высота в зависимости от версии – 1634 или 1650 мм, колесная база – 2950 мм.

О технике RX тоже пока ни слова. Хотя и так понятно, что паркетник будет электрифицирован – «традиционных» машин в гамме Luxeed просто нет. Вполне возможно, что, как и R7, кроссовер Luxeed RX предложат с гибридной или полностью электрической установками. Система актуального гибрида Luxeed R7 включает работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 1.5 (156 л.с.), такой паркетник бывает с задним (309 л.с.) или двухмоторным полным приводом (520 л.с.), ему положена батарея емкостью 37 или 53,4 кВт*ч. Электрический R7 также доступен с задним (292 л.с.) или полным (496 л.с.) приводом, он комплектуется батареей емкостью 82 или 100 кВт*ч.

В продаже кроссовер Luxeed RX ждут осенью, но премьеру могут провести раньше.