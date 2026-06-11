Экс-владельцы Honda требуют отставки генерального директора компании

Honda оказалась на пороге серьезных перемен. Генеральный директор Тосихиро Мибэ, несмотря на обвинения в некомпетентности и неспособности справиться с кризисом, отказался уйти в отставку. Это решение вызвало бурную реакцию среди бывших руководителей компании.

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Всего несколько недель назад Honda объявила о прекращении выпуска трех электромобилей в Северной Америке и зафиксировала убытки в размере около 15,7 миллиарда долларов. Бывшие руководители обвинили Мибэ в недостатке внимания к таким ключевым аспектам бизнеса, как производство и взаимодействие с клиентами. Они также отметили, что генеральный директор больше сосредоточен на спонсорстве Honda в сфере гольфа, чем на спасении компании.

В конце 2025 года бывшие руководители компании начали встречаться, чтобы обсудить проблемы Honda. 90-летний экс-гендиректор Нобухико Кавамото лично посетил штаб-квартиру компании, чтобы попросить Мибэ уйти в отставку, но тот отказался. Несмотря на давление со стороны бывших руководителей, комитет по назначениям совета директоров поддержал кандидатуру нынешнего генерального директора.

В мае стало известно, что компания разрабатывает новую платформу для электромобилей, которая также будет поддерживать гибридные силовые агрегаты. Это решение было принято в свете возможных изменений на американском рынке электромобилей после окончания второго президентского срока Трампа в январе 2029 года.

Кроме того, в рамках новой стратегии Honda планирует выпустить 15 новых гибридных моделей к 2029 году.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Honda готовится к премьере обновленного седана Accord.