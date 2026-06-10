Сколько россияне готовы скинуть при продаже автомобиля

У россиян спросили, как они поступят, если, продавая автомобиль по рыночной цене в 1 млн рублей, им позвонит покупатель и скажет: "за 700 отдадите?" Половина опрошенных (50%) не согласятся скидывать треть стоимости. Из них 19% ответят "никакого торга, цена в объявлении", а 31% положат трубку и даже не будут разговаривать. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты портала "Дром", которые проводили опрос.

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Часть респондентов (47%) все-таки готовы обсудить размер торга. При этом 11% участников опроса согласны уступить максимум 10% и продадут авто за 900 тыс. рублей, а вот 36% если и будут торговаться, то только у капота.

3% опрошенных сказали, что готовы скинуть почти треть суммы и отдать машину за 700 тыс. рублей.

Среди регионов страны в основном автолюбители Воронежской (60%), Нижегородской (59%) и Московской (58%) областей не согласятся скинуть цену на 30%, и большинство из них просто положат трубку. Особо категоричны водители Оренбургской области (35%), Татарстана (26%) и Санкт-Петербурга (24%) - они скажут "никакого торга, цена в объявлении".

Скинуть цену ниже рыночной готовы чаще автолюбители Хакасии (57%), Ростовской и Ярославской областей - по 54%. Готовы скинуть 10% в основном в Забайкалье (16%), Сахалине (15%) и Удмуртии (13%), а вот торговаться у капота предпочтут в Ярославской области (48%), а также в Якутии, Ростовской области, Хакасии и Крыму - по 44% опрошенных.

А вот скинуть до 700 тыс. рублей по звонку готовы чаще в Москве (6%), Самарской и Оренбургской областях - по 5%.

В комментариях автолюбители отмечали, что стандартный торг обычно не превышает 10%, а скидывать больше безрассудно.

"Если согласишься по телефону за 700 тыс. рублей, то перекуп у капота будет продолжать ломать ценник до 500 тыс. рублей", - сказал автолюбитель.

С ним согласилось более 700 человек. Но если продавец сразу готов скинуть 30%, то стоит задуматься, покупать ли такую машину.

Другие рассказывали, что специально завышали стоимость авто в объявлении.

"Ставлю ценник на 20% выше цены, за которую готов отдать. Пишу "хороший торг" и быстро скидываю до нужной мне цены. Потому как иначе - каждый пытается те же 20-30% сломить при любой цене, хоть рубль выставь", - отметил автолюбитель из Ростовской области.

Водители также отмечали, что такие "быстроговорящие" покупатели часто не приходят на осмотр машины.

"Они сливаются быстро, не доводя до осмотра машины, и процент их низок по сравнению с нормальными людьми, так что проблемой эти "аттракционы неслыханной щедрости" явно не являются. Но только в том случае, если ты выставляешь нормальную машину за адекватную обсуждаемую цену", - отметил автолюбитель из Новосибирска.

Всероссийский опрос проводился с 6 по 13 апреля 2026 года среди пользователей сайта "Дром". В нем приняли участие почти 20 тыс. автолюбителей страны.