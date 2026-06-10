Самый популярный кроссовер Belgee исчез с официального сайта марки в РФ

С официальной страницы белорусского бренда Belgee в России исчезло упоминание X50. На данный момент на сайте представлены только три модели: седан S50, кроссоверы Х70 и Х50+. Последний, появившийся на российском рынке в марте, является рестайлингом X50.

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Напомним, что SUV, созданный на основе Geely Coolray, дебютировал в сентябре 2023 года. Эта модель быстро обрела популярность в нашей стране. В частности, в 2025 году X50 стал самым популярным кроссовером на рынке Москвы.

Belgee X50 оснащается 1,5-литровым 3-цилиндровым турбомотором на 150 л.с. Двигатель сочетается с 7-ступенчатым преселективным "роботом". Привод исключительно передний.

В то же время на родине бренда автомобиль продолжает оставаться в продаже на официальном сайте и представлен в трех комплектациях и шести цветовых решениях по цене от 66 000 BYN до 77 640 BYN (от 1 710 000 до 2 012 000 рублей соответственно).

Ранее "РГ" рассказывала о том, c чем связан дефицит автомобилей марки Belgee в России.