Ford начал тесты крошечного электрического пикапа за 2,1 млн рублей
Замаскированный прототип недавно заметили на Западном побережье — это позволило впервые рассмотреть электромобиль, которым Ford рассчитывает взорвать рынок бюджетных пикапов. Несмотря на старания камуфляжа скрыть очертания, уже понятно: это не электрический Maverick, и, судя по всему, новинка может оказаться даже компактнее. Об этом сообщает Carscoops.
Под камуфляжем скрывается традиционный вертикальный профиль пикапа, но некоторые детали уже различимы. Прежде всего в глаза бросается сильно наклонённая передняя часть — она выдаёт более аэродинамичный дизайн, чем можно предположить. Ранние эскизы намекали на обтекаемый нос и покатое заднее стекло; прототип, похоже, подтверждает эти догадки.
В реальных условиях пикап удивляет своей компактностью. На видео от The Autopian видно, как Ford едет рядом с полноразмерным электрическим грузовиком и выглядит совсем крошечным на его фоне. Ещё показательный момент: следующий за ним Mazda B-Series казался почти таким же по размеру. А поскольку эта Mazda была по сути перелицованным оригинальным Ford Ranger, это серьёзный намёк на то, что новый электромобиль окажется миниатюрным даже по современным американским меркам.
Низкий клиренс и приземистый профиль прототипа выдают его истинные приоритеты. Вместе с аэродинамическими колпаками колёс и, почти наверняка, шинами с пониженным сопротивлением качению это ясно даёт понять: Ford нацелен на максимальную эффективность, а не на покорение бездорожья. Так что не ждите, что этот пикап прямо с завода начнёт штурмовать валуны.