Автолюбители усомнились в востребованности гибрида от «Москвича»

На заводе «Москвич» точно успеют выпустить гибридные авто к 2027 году, однако вопрос в том, так ли они будут нужны жителям крупных городов. Об этом НСН рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

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Автозавод «Москвич» рассчитывает запустить производство первого гибридного автомобиля под собственным брендом в 2027 году, рассказала гендиректор автозавода Елена Фролова. Ее слова приводит «Коммерсант». Сейчас самым доступным бензоэлектрическим автомобилем в РФ является Evolute i-Space, цена которого составляет около 3,5 млн рублей без господдержки. Ломанов раскрыл, насколько реалистичны планы завода «Москвич».

«Конечно, к 2027 году они это сделают, так как это не производство, когда нужно каждую детальку производить, а все-таки крупноузловая сборка. Машина всем хорошо известна – это китайский автомобиль, просто выпускающийся брендом «Москвич». Вопрос, насколько сейчас будут актуальные гибриды, потому что все-таки есть ограничения по парковкам. Покупатели гибридов — это в первую очередь жители крупных городов, и не станут ли они в ближайшее время больше акцентировать свое внимание на бензиновых или дизельных машинах, вот в чем вопрос», - рассказал он.

Также Ломанов раскрыл, удастся ли локализовать ключевые компоненты гибрида к 2027 году и сколько может стоить этот автомобиль.

«На самом деле локализовать все достаточно сложно. Да, какие-то компоненты можно производить в России, но, как правило, это не касается высокотехнологичных вещей. Я думаю, что он не будет пользоваться большим спросом, потому что машина все-таки нишевая, специфическая. Если предполагать какой-то ценник, я думаю, что он будет начинаться от 4 миллионов, а дальше все будет зависеть от политики завода, от комплектации, от каких-то дилерских программ», - подытожил он.

Напомним, что 1 июня в России ужесточили противопожарные требования к автомобильным стоянкам. «Свод правил» (СП 551) утвердил глава МЧС Александр Куренков. Так, теперь электромобили и гибриды можно оставлять только на тех подземных паркингах, которые оборудованы специальными местами, даже при отсутствии там зарядных станций.

Президент Общероссийской общественной организации «Российский Союз Спасателей» Алексей Дударев заявил НСН, что возгорание аккумулятора электромобиля можно сравнить со взрывом батарейки смартфона - всё происходит мгновенно, однако в гораздо более серьёзном масштабе.