Городской округ Кедровый в Томской области остался без АЗС

Единственная АЗС в городском округе Кедровый в Томской области вынуждена была закрыться из-за финансовых проблем ее владельца. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала глава муниципального образования Нелли Соловьева.

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Она объяснила, что потенциальные поставщики топлива требуют предоплаты за него, а у местного предпринимателя нет на это средств. Сейчас вопрос по источнику топлива решен, но продолжаются переговоры по денежной стороне.

«Финансовая помощь предпринимателю, осуществляющему продажу ГСМ на коммерческой основе, не предусмотрена законодательно за счет средств местного бюджета», — признала мэр города.

Определенный запас бензина есть у социальных и оперативных служб, однако муниципальные перевозки между населенными пунктами сокращены. Кроме того, отменен коммерческий рейс на дачные участки. Кедровый находится в 430 километрах от Томска. До ближайшей работающей АЗС его жителям ехать около 70 километров.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев призвал не стоять в очередях за бензином в четверг, 11 июня. Он объяснил, что топливо не привезли, и продавать его не будут.