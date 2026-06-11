Верховный суд разбирался в деле о случайной покупке краденой машины

Сегодня рынок подержанных авто переживает бум продаж. И нередко среди этих "машин с пробегом" появляются автомобили сомнительного происхождения. Покупатель такого авто рискует остаться и без машины, и без денег. Однако - не всегда. О чем свидетельствует недавнее решение Верховного суда РФ, который разбирался в одной из таких историй.

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В Нижнем Новгороде гражданин решил продать джип. Нашел знакомого посредника, которому передал иномарку с ключами, брелками от иммобилайзера и ПТС. Посредник машину продал некой даме, а деньги присвоил, за что был осужден по статье о мошенничестве. Дама же, не ведая об этом, позже перепродала джип герою этой истории.

Этот покупатель, как и положено, первым делом отправился в ГИБДД ставить машину на учет. И там его ждал сюрприз. Оказалось, что купленный им джип значится похищенным, возбуждено уголовное дело.

С заявлением в правоохранительные органы обратился гражданин, который, согласно бумагам, продал этот джип даме. Сам же гражданин факт продажи отрицал. Экспертиза, которую провели по уголовному делу, установила, что его подпись на договоре купли-продажи была подделана. И все уже шло к тому, что машину придется возвращать ее первому хозяину.

Но человек, честно купивший джип у дамы, решил защитить свое право владеть им. Он обратился в районный суд с заявлением о признании себя добросовестным приобретателем джипа. В суде этот гражданин настаивал, что при покупке машины не знал и не мог знать о ее предполагаемом хищении. Спор заметил портал Право ru.

Прежний же хозяин машины заявил встречный иск к даме и к последнему покупателю. Он просил признать их договоры купли-продажи недействительными.

Но райсуд встал на сторону последнего покупателя. Он заявил, что тот не знал и не мог знать о прошлом машины, и признал его добросовестным приобретателем.

Но апелляция с райсудом не согласилась. Областной суд обратил внимание, что внедорожник у владельца похитили "путем обмана". И добросовестность приобретателя не имеет значения. Кассация заняла такую же позицию.

И покупатель пошел в Верховный суд. А тот напомнил, что по статье 302 Гражданского кодекса собственник может истребовать свое имущество от добросовестного приобретателя, только если докажет, что оно было у него похищено или выбыло из его владения "иным путем помимо его воли".

ВС обратил внимание коллег на то, что прежний хозяин машины обратился с заявлением о хищении иномарки только через восемь месяцев после ее передачи знакомому. При этом сделал он это не из-за утраты машины, а потому что не получил за нее денег. Он отдал мошеннику джип вместе с комплектом из двух ключей и двух брелоков от иммобилайзера, а также ПТС со своей подписью в качестве прежнего собственника. Это значит, что его воля "была направлена на отчуждение автомобиля".

ВС отменил отказы последнему покупателю и отправил дело на пересмотр.

Определение Верховного суда РФ N 2-88/2019.