Союзные депутаты обсудили новые культурные проекты и ОСАГО

Запуск новых культурных инициатив и правоприменительную практику в системе ОСАГО Союзного государства обсудили депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В Москве и Минске в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, а в Гродно прошла Комиссия Парламентского Собрания по культуре.

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Подводя итоги прошлого года, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по культуре Ирина Абельская сообщила, что значимым стало завершение работ по созданию экспозиции в мемориальном комплексе "Буйничское поле" под Могилевом, имеющем важное значение для патриотического воспитания. Также продолжится развитие мемориала "Брестская крепость".

В планах этого года запланировано создание молодежного хора и цикла фильмов о выдающихся людях России и Беларуси. Отдельно депутаты обсудили подготовку Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Основной темой обсуждения на Комиссии по законодательству и Регламенту стала правоприменительная практика в системе ОСАГО Союзного государства. Система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства была запущена с 23 апреля 2025 года. Депутаты заслушали информацию представителей Белорусского бюро по транспортному страхованию и Российского союза автостраховщиков о функционировании системы ОСАГО за период с 23 апреля 2025 года по 31 мая 2026 года.

Была отмечена положительная динамика по увеличению числа заключенных договоров. Так, в Беларуси 111 тысяч белорусских граждан уже заключили такой договор. Российские граждане используют союзный ОСАГО реже - чуть больше пяти тысяч граждан заключили такой договор. Среди россиян более популярен другой вид автострахования - "синяя карта". Причина в том, что они чаще совершают короткие разовые поездки в Беларусь, и поэтому такая форма удобнее для них. Депутаты отметили, что мониторинг будет продолжаться.