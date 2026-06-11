Россиян будут мотивировать к сообщению о нарушениях ПДД

Россиян будут стимулировать участвовать в обеспечении безопасности дорожного движения, в том числе помогать выявлять и пресекать нарушения ПДД и угрозы безопасности движения. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Соответствующая задача поставлена регионам, решить ее должны к 2027 году. При необходимости местными властями могут быть приняты соответствующие нормативные акты.

Кроме того, МВД России совместно с регионами поручено распространять позитивный опыт вовлечения общественных объединений и граждан в борьбу с нарушениями ПДД.