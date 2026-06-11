Машину Волка из «Ну, погоди!» выпустили в виде лего-игрушки

В продажу пошёл конструктор машины Волка из мультфильма «Ну, погоди!». Российский производитель модульных конструкторов Brick Labs выпустил серию игрушек, посвящённых культовому советскому мультфильму «Ну, погоди!». Как выяснил журнал Motor, поклонники сериала среди прочего могут приобрести ретромобиль, на котором Волк ездил в одной из серий.

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Стоимость набора для сборки ретромашины составляет 1,8 тыс. рублей, а в его состав входят 212 деталей. За рулём автомобиля сидит минифигурка Волка. Выпуск конструктора одобрил концерн «Союзмультфильм», приурочив появление коллекции к своему 90-летию.

«Яркая модель в стиле старинных автомобилей передаёт атмосферу безумных погонь и фирменных авантюр Волка — с огромным красным пропеллером, винтажными фарами и забавными деталями конструкции», — описывает новинку Brick Labs.

До этого стало известно, что российский производитель блочных конструкторов получил лицензию от Волжского и Ульяновского автозаводов на выпуск сборных масштабных моделей с высокой детализацией.

Как выяснил журнал Motor, копия УАЗ «Хантер» стоит 2 тыс., ВАЗ-2105 — 3 тыс., а ВАЗ-2101 — 7,5 тыс. рублей.