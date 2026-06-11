Прошла презентация большого кроссовера Volkswagen для Китая: что это за авто
SAIC и Volkswagen опубликовали первые изображения нового большого кроссовера из линейки ID Era. Модель получила индекс 8X и займет место ниже уже продающегося ID Era 9X. Китайский Минпром одновременно опубликовал сертификационные данные, раскрыв первые технические характеристики. Дата начала продаж пока не объявлена.
Volkswagen ID Era 8X внешне похож на флагман линейки, но компактнее. Его размеры - 5020х1997х1750 мм, колесная база - 2970 мм.
Кроссовер будет доступен только в гибридной версии с одной силовой установкой и двумя вариантами батарей. 1,5-литровый двигатель развивает 143 л.с., а два электромотора на передней и задней осях - 503 л.с. Базовая версия оснащена 51,1-киловаттной батареей, обеспечивающей пробег на электротяге до 340 км при общем запасе хода более 1,4 тысячи км. Для более дорогих версий предусмотрен аккумулятор на 65,2 кВт⋅ч, увеличивающий дальность до 400 км и общий запас хода до 1,5 тысячи км.
По данным Autohome, Volkswagen ID Era 8X сертифицирован с пятиместным салоном. Пока неизвестно, появятся ли версии с другой конфигурацией интерьера.
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