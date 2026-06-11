Прошла презентация большого кроссовера Volkswagen для Китая

SAIC и Volkswagen опубликовали первые изображения нового большого кроссовера из линейки ID Era. Модель получила индекс 8X и займет место ниже уже продающегося ID Era 9X. Китайский Минпром одновременно опубликовал сертификационные данные, раскрыв первые технические характеристики. Дата начала продаж пока не объявлена.

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Volkswagen ID Era 8X внешне похож на флагман линейки, но компактнее. Его размеры - 5020х1997х1750 мм, колесная база - 2970 мм.

Кроссовер будет доступен только в гибридной версии с одной силовой установкой и двумя вариантами батарей. 1,5-литровый двигатель развивает 143 л.с., а два электромотора на передней и задней осях - 503 л.с. Базовая версия оснащена 51,1-киловаттной батареей, обеспечивающей пробег на электротяге до 340 км при общем запасе хода более 1,4 тысячи км. Для более дорогих версий предусмотрен аккумулятор на 65,2 кВт⋅ч, увеличивающий дальность до 400 км и общий запас хода до 1,5 тысячи км.

По данным Autohome, Volkswagen ID Era 8X сертифицирован с пятиместным салоном. Пока неизвестно, появятся ли версии с другой конфигурацией интерьера.

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