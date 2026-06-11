Российский авторынок покинули сразу четыре китайских кроссовера

Российский рынок к началу июня 2026 года покинули сразу четыре кроссовера, заметили "Китайские автомобили".

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Речь идет о Chery Tiggo 8 Pro Max, дорестайлинговом Jaecoo J7, Belgee X50 и Evolute i-Sky первого поколения. Первые три уже получили замены - это Tenet T8, обновленный Jaecoo J7 и Belgee X50+. Также к выходу на рынок готовится новое поколение электрического i-Sky.

Напомним, с начала 2026 года нашу страну также покинули кроссоверы Chery Tiggo 4, Bestune Т77, BAIC X35, BAIC X7, GAC GS3, Jetour X50 и X70. Также фактически из РФ ушел бренд Kaiyi.

Ранее в компании Volga прокомментировали уход китайских авто. Кроме того, президент АвтоВАЗа Максим Соколов так прокомментировал новый тренд: