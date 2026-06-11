Сразу несколько дилеров наладили поставки Nissan Frontier Pro

Сразу несколько крупных российских дилеров наладили поставки гибридных пикапов Nissan Frontier Pro. Автомобили завозят в нашу страну по системе параллельного импорта. Часть машин предлагают привезти под заказ, а еще несколько можно приобрести из наличия со склада автосалона.

© Российская Газета

Стоимость начинается от 3 750 000 рублей за пикап из ближайших поставок и от 4 550 000 рублей за Nissan, находящийся в стенах дилера в Москве.

Все представленные экземпляры имеют категорию "В" и богатую комплектацию.

Стоит напомнить, что за основу Frontier Pro взят Nissan Dongfeng Z90. Силовая установка Frontier Pro на выбор представлена либо бензиновым турбомотором 2,0 литра на 258 л.с., либо дизельным 2,3 литра на 190 л.с.. КПП - автоматическая, привод - полный, с электронной блокировкой заднего дифференциала.

Цветовая палитра представлена тремя оттенками: бежевым, черным и серым.

Дешевле всего пикап предлагает привезти компания из Владивостока, а самый доступный Nissan из наличия можно купить у частного продавца в столице нашей страны.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи универсалов Citroen C5X.