Кроссовер Exlantix ET начнут выпускать в России

Операционный директор бренда Esteo Алексей Ледков анонсировал скорый старт продаж Exlantix ET российской сборки.

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Представляя линейку автомобилей нового российского бренда Esteo на закрытом мероприятии в Москве, представители бренда рассказали, что Esteo - это совместный продукт двух компаний - холдинга "АГР" и китайской Defetoo.

Выпуск автомобилей наладили на заводе в Санкт-Петербурге в Шушарах. Площадка модернизирована на серьезном уровне. Сегодняшний уровень автоматизации позволяет производить до 100 тыс. автомобилей в год.

Как уточнил в своем выступлении операционный директор бренда Esteo Алексей Ледков, дебютировавший на мероприятии Esteo MX относится к размерному сегменту D (среднеразмерный SUV) и является "входом в бренд". Последующие модели, которые присоединятся к Esteo MX на конвейере, будут крупнее.

"Автомобиль будет агрегатирован двигателем внутреннего сгорания, но мы видим сценарий развития бренда намного дальше. Большая часть модельной линейки будет сконцентрирована на автомобилях на новых источниках энергии" - заявил Ледков, представляя кроссовер Esteo MX.

Иными словами, акцент в модельной линейке Esteo будет сделан на частично электрифицированных, гибридных SUV, но не исключен также и выпуск электрокаров.

До конца июня Esteo MX поступит в дилерские центры бренда. В перспективе компанию ему составят модели Esteo Exlantix ET и ES, также представленные на том же мероприятии. Эти знакомые российским клиентам автомобили вливаются в бренд Esteo на правах старших моделей.

"Я могу приоткрыть завесу тайны и сказать, что модель ET уже начинают выпускать на нашем заводе, и в ближайшее время вы сможете увидеть автомобиль Esteo Exlantix ET российской сборки. Также в ближайшее время мы представим кроссовер сегмента SUV-F. Это будет уже полноразмерный гибридный кроссовер. Модель будет называться EX8, и в скором времени вы узнаете о ней подробности", - отметил топ-менеджер.

Флагманский гибридный кроссовер Exlantix EX8 - это полноразмерный шестиместный вседорожник класса F с акцентом на премиальных ходовых качествах и мощности гибридной силовой установки. Турбированный двигатель-генератор объемом 1,5 литра работает здесь в паре с электрической полноприводной системой, состоящей из переднего и заднего электродвигателей.

Ранее "РГ" писала, что на официальном сайте нового бренда Esteo появились две новинки: кроссовер Exlantix ET и четырехдверный купе Exlantix ES.