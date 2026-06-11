Дилер пытался продать битую Lada Largus под видом новой: АвтоВАЗ отреагировал
В Сети появилась информация, что в питерском салоне АвтоВАЗа по "спецпредложению" пытались продать битую Lada Largus под видом новой. В российской компании отреагировали на этот инцидент.
"Мы благодарим телеграмм-канал "Ридовка" за сигнал о грубом нарушении правил продаж новых автомобилей Lada в одном из дилерских центров (ДЦ) Санкт-Петербурга. АвтоВАЗ оперативно начал всестороннюю проверку фактов, продемонстрированных на видео одним из клиентов, и считает сложившуюся ситуацию недопустимой для официального дилера марки Lada.На основании материалов проверки и в случае получения доказательств нарушений к данному ДЦ будут применены максимально строгие меры воздействия как в финансовом, так и в юридическом аспекте, вплоть до отзыва лицензии. АвтоВАЗ просит автора видео связаться с компанией по электронной почте для получения персональных пояснений и помощи в покупке нового автомобиля. Мы также предлагаем ему работу в качестве "тайного покупателя" для проверки качества сервиса и работы дилерских центров Lada", - отметили в пресс-службе концерна.