В России возвращаются скидки на авторынке

В мае впервые за долгое время в России снизилась средневзвешенная стоимость автомобиля - почти на 1%. Продажи выросли, спрос начал остывать, а дилеры вынуждены возвращать скидки и рассрочки, сообщает Pravda.ru.

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В мае россияне купили почти 110 тысяч новых легковых машин, что выше показателей прошлого года. Но даже по сравнению с апрелем виден спад - период активности обновления транспорта перед сезоном отпусков на сей раз оказался слабым. Например, продажи Lada уменьшились с 31,8 тысячи в апреле до 28,3 тысячи в мае.

«Рынок достиг точки насыщения, когда первичный дефицит уже закрыт, а высокая стоимость кредитов заставляет людей внимательнее считать деньги. Дальнейший рост возможен только через реальное снижение цен или государственные программы поддержки», - отмечает специалист по потребительскому кредитованию Дмитрий Нестеров.

Эксперты опасались, что рынок продолжат заполонять китайские машины, но 38% всех покупок приходится на российские и локализованные марки. Их было продано в мае 42 тысячи. В лидерах оказался бренд Tenet - более 11,5 тысячи проданных автомобилей.

Снижение стоимости машин в мае объясняется тремя причинами. Первый - китайских брендов стало настолько много, что они ведут борьбу за одних и тех же клиентов. Второй - многие модели вышли на рынок с заранее завышенными ценами, а третий - дилеры вновь возвращаются к прямым скидкам и беспроцентным рассрочкам.

«Сейчас мы видим классическое затоваривание складов. Дилерам выгоднее продать машину с минимальной наценкой прямо сейчас, чем держать ее на балансе и платить за хранение. Для покупателя это лучший момент для торга», - говорит автослесарь Денис Хромов.

У АвтоВАЗа появилась неприятная тенденция. Продажи флагманской Lada Vesta за пять месяцев рухнули более чем на 40%. Дело в том, что китайские седаны перебивают покупателей улучшенными электроникой и комфортом за те же деньги. Растет спрос только на Niva Travel, которую выбирают жители регионов за проходимость.

Майский импорт вырос на 84% по сравнению с прошлым годом. Так, Toyota вошла в семерку лидеров рынка, продав более трех тысяч машин за месяц. Наши водители до сих пор доверяют японскому качеству.