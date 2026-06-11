В России стартовали продажи седанов Nissan Sylphy

В России начали появляться Nissan Sylphy Classic.

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Машины завозят в нашу страну по альтернативным схемам и предлагаются исключительно под заказ по цене от 1 510 000 рублей.

Nissan Sylphy Classic - это не отдельная модель, а второе поколение Nissan Sylphy (кузов G11), которое после смены поколений продолжили выпускать в Китае под приставкой Classic на совместном предприятии Dongfeng Nissan.

Дешевле всего машину предлагает привезти частная фирма из Владивостока. В указанную стоимость клиент получит седан в комплектации Comfort, в состав которой входят мультимедиа с сенсорным дисплеем, бортовой компьютер, кондиционер, четыре электростеклоподъемника (водительский - с авторежимом), литые диски, а также обогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида.

Дороже всего седан предлагает под заказ дилер из города Иваново, который просит за него 2 254 000 рублей в исполнении Luxury.

Все представленные экземпляры оснащены безальтернативным силовым агрегатом 1,6 литра с разными вариантами форсировки - на 122 и 135 лошадиных сил. КПП - варитор.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи Nissan Frontier Pro.