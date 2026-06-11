Новый электрокар Denza выдает 1582 л.с. и весит как BMW X5

В конце апреля премиальное подразделение BYD — компания Denza — представило долгожданный спорткар Z. Сначала автомобиль показали в версии кабриолет, однако было заявлено, что появятся и купе. Спустя шесть недель появились свежие снимки этих купе-модификаций, а также ключевые технические характеристики силовых установок для всей линейки Z, сообщает Carscoops.

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Ключевая особенность Denza Z — её выдающаяся производительность. Опубликованные китайским Министерством промышленности и информационных технологий сведения свидетельствуют: для Z будут доступны две модификации силового агрегата, и в каждой используется по три электродвигателя.

В базовых версиях на передней оси установлен двигатель мощностью 268 л.с., а на задней — пара двигателей по 215 л.с., что в сумме даёт 482 л.с., почти сравнимо с MG Cyberster, мощность которого достигает 502 л.с. Для желающих большей мощности Denza предложит Z с передним мотором на 670 л.с. и двумя задними по 456 л.с. — итого 1582 л.с., что превышает показатели мощного Xiaomi SU7 Ultra с его 1526 л.с.

Пока данные о разгоне различных версий Denza Z не раскрыты. Известно, что стандартное купе и кабриолет развивают скорость до 300 км/ч, а флагманское купе — до 350 км/ч. При этом стандартное купе внешне практически неотличимо от кабриолета, показанного на Пекинском автосалоне (отличие только в фиксированной крыше). Топовая же версия выглядит гораздо агрессивнее — именно этот автомобиль замечали на испытаниях на Нюрбургринге в прошлом году.