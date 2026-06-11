Гаджет поперек горла: автомобилисты устали от умных систем

Автомобилисты все чаще отказываются от сложных мультимедийных интерфейсов и электронных помощников, которые ранее считались важными атрибутами современных автомобилей. Это следует из масштабного исследования Driver Power, проведенного британским порталом Auto Express.

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Согласно опубликованным данным, общий уровень удовлетворенности 50 популярными моделями автомобилей снизился с 89,58% в 2024 году до 84,2% в 2026-м. Ухудшение оценок было зафиксировано во всех десяти категориях.

Особенно заметное падение произошло в сегменте электронных систем безопасности. Уровень удовлетворенности владельцев снизился с 90,36% в 2024 году до 82,56% в 2026-м. Водителей все чаще раздражают навязчивые системы удержания в полосе движения и контроля внимания, которые срабатывают ложно и издают назойливые звуковые предупреждения.

До 41% автомобилистов регулярно отключают эти функции сразу после запуска двигателя, чтобы избежать ложных срабатываний и раздражающих звуковых сигналов. 83,81% опрошенных высказались негативно по поводу обязательного внедрения систем активной безопасности.

Удобство использования мультимедийных интерфейсов также снизилось за три года - с 87,8% до 81,4%. Водители жалуются на то, что поиск базовых настроек в подменю отвлекает их от дороги.

В то же врем итоговый рейтинг Driver Power 2026 возглавила Tesla Model 3, которая практически полностью управляется с сенсорного экрана. Электрокар занял первое место в категории систем безопасности с результатом 89,7%. Исследователи связывают это с более эффективной и менее навязчивой работой фирменных ассистентов Tesla по сравнению с конкурентами.

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