Гаджет поперек горла: Автомобилисты устали от умных систем
Автомобилисты все чаще отказываются от сложных мультимедийных интерфейсов и электронных помощников, которые ранее считались важными атрибутами современных автомобилей. Это следует из масштабного исследования Driver Power, проведенного британским порталом Auto Express.
Согласно опубликованным данным, общий уровень удовлетворенности 50 популярными моделями автомобилей снизился с 89,58% в 2024 году до 84,2% в 2026-м. Ухудшение оценок было зафиксировано во всех десяти категориях.
Особенно заметное падение произошло в сегменте электронных систем безопасности. Уровень удовлетворенности владельцев снизился с 90,36% в 2024 году до 82,56% в 2026-м. Водителей все чаще раздражают навязчивые системы удержания в полосе движения и контроля внимания, которые срабатывают ложно и издают назойливые звуковые предупреждения.
До 41% автомобилистов регулярно отключают эти функции сразу после запуска двигателя, чтобы избежать ложных срабатываний и раздражающих звуковых сигналов. 83,81% опрошенных высказались негативно по поводу обязательного внедрения систем активной безопасности.
Удобство использования мультимедийных интерфейсов также снизилось за три года - с 87,8% до 81,4%. Водители жалуются на то, что поиск базовых настроек в подменю отвлекает их от дороги.
В то же врем итоговый рейтинг Driver Power 2026 возглавила Tesla Model 3, которая практически полностью управляется с сенсорного экрана. Электрокар занял первое место в категории систем безопасности с результатом 89,7%. Исследователи связывают это с более эффективной и менее навязчивой работой фирменных ассистентов Tesla по сравнению с конкурентами.
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