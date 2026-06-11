Очередь на Крымский мост со стороны Керчи сократилась

Количество машин в очереди на Крымский мост со стороны Керчи сократилось с 550 до 60. Об этом сообщается в канале о ситуации на подходах к мосту в "Максе".

В 18:00 мск сообщалось о 550 автомобилях, скопившихся на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было.