В Volga рассказали, на какие автомобили сделают ставку

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева рассказала, на какие автомобили марка планирует делать ставку. Весь автомобильный рынок, по словам топ-менеджера, плавно, но уверенно дрейфует в сторону кроссоверов. Доля седанов сокращается везде – от сегмента B до сегмента D, и это уже не тренд, а устойчивая реальность.

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Причина, на деле, довольно проста: SUV куда универсальнее. В климатических условиях России, например, критическое значение имеют хорошая проходимость и полный привод. Такой автомобиль, по сути, одинаково хорош и для рабочих задач, и для семейных вылазок на природу. Именно поэтому основной объем продаж Volga, как ожидается, придется именно на кроссоверы – это прямой и объективный запрос наших клиентов, отметила она.

Дизайн марки Volga – взгляд в будущее Фадеева также затронула тему эволюции экстерьера возрожденного бренда.

«Volga – действительно легендарный бренд, зашитый в нашем культурном ДНК. Это вызывает огромную гордость, но и налагает колоссальную ответственность: у каждого поколения свое представление о том, какой должна быть Volga», – подчеркнула она.

По ее словам, компания намерена создавать автомобиль для будущего, а не оглядываться назад. Уже сейчас запущены масштабные проекты по разработке стилистики для следующих поколений, причем к этой работе планируют активно привлекать молодых специалистов.

Напомним: старт продаж автомобилей Volga назначен на 19 июня. Бизнес-седан C50 обойдется минимум в 2 899 000 рублей. Цены на кроссоверы распределились так: среднеразмерный K40 – от 2 749 000, а модель K50 – уже от 4 199 000 рублей.

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