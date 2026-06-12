Стало известно, сколько денег готовы потратить россияне на покупку авто с пробегом

Средняя сумма, которую жители России готовы потратить на покупку автомобиля с пробегом, в 2026 году составила 1,9 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат» по итогам опросов, проведенных среди россиян.

Как отметили специалисты агентства, год назад желаемая цена такой покупки была выше и достигала 2,3 млн рублей. Таким образом, средняя сумма, на которую рассчитывают покупатели при выборе подержанной машины, снизилась на 400 тыс. рублей.

При этом изменилась и структура предпочтений. В 2025 году около 70% опрошенных были готовы отдать за автомобиль с пробегом от 1,6 млн рублей и более, причём большинство из них (26,8%) ориентировались на ценник в диапазоне 2,1 – 3 млн рублей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.