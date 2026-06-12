Autonews: в Россию завозят BMW и Audi под видом Changan

Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотипы китайского бренда, утверждает герой видео, завирусившегося в Сети. Эксперты очень сомневаются как в существовании, так и в эффективности подобной схемы

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«Немцы под прикрытием» -- BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Changan, пишет Autonews. Видео с так называемыми «Чангауди» завирусились в сети. Схема простая: перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотипы китайского бренда. А уже в России их снимают, и автомобили снова становятся немецкими.

Как рассказал Autonews ряд экспертов и дилеров, первая причина -- ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. С начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа «Подтверждение послепродажного обслуживания». Другая причина -- вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию.

По данным Autonews, схема действует последние 1,5–2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком. Говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Честно говоря, о такой схеме слышу первый раз. Она мне кажется немножко фантастической, потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет и можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по VIN-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства, и так далее. То есть VIN-номер дает полный объем производства, тем более сейчас есть специальные штрих-коды и так далее. То есть это схема, рассчитанная на какой-то примитивный, такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдиками. Я имею в виду китайские компании, ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, можно таким образом как-то провозить, но опять же, мне кажется, что это малореально и очень, очень сомнительно. Собственно, в итоге: вот купил, вот провезли, и вдруг к нему будут придирки по страховке или еще что-то. То есть такое исключено. Ну, вообще этот вариант мне кажется очень стремным, и попасть на такое тоже довольно сложно. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компании Volvo, и многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так и под брендом Geely, но это, они, наверное, похожи; специалист даже не очень глубокий их отличит легко, тем более таможенник, который собаку съел на этом».

С 2022 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. В феврале этого года Reuters описал схему владивостокских дилеров: они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу.