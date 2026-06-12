Названы 10 премиальных машин, которые не разорят владельца расходами на ремонт

Вопреки распространённому мнению, что роскошные машины требуют огромных вложений, некоторые модели демонстрируют впечатляющую надёжность и доступные цены на ремонт. Рейтинг таких машин составили эксперты Topspeed.

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Первое место занял Acura ILX 2019−2022 годов выпуска. Этот седан, по сути, является люксовой версией Honda Civic Si. Он оснащается надёжным 2,4-литровым атмосферным двигателем VTEC и роботизированной трансмиссией, которая практически не требует обслуживания.

Второе место досталось Buick Regal 2018−2020 годов. Интересно, что этот автомобиль является перелицованным Opel, что подарило ему европейский характер и надёжность. Благодаря использованию хорошо знакомых агрегатов GM, обслуживание обходится недорого.

Третье место — у Acura TLX (2021−2025). Модель оснащается двигателем от Honda Civic Type R и системой полного привода SH-AWD, что делает её одновременно мощной и доступной в обслуживании.

На четвёртой строчке расположился более крупный седан Acura RLX (2014−2020). Он примечателен тем, что его «железо» легло в основу суперкара Acura NSX.

Пятую позицию занял Infiniti Q50 (2014−2024). Модель оснащается мотором twin-turbo V6 мощностью 400 л.с. на версии Red Sport 400, но при этом остаётся доступной в обслуживании и на вторичном рынке.

Кроме того, в рейтинг также вошли: Lexus LS (2018-н.в.), Genesis G80 (2021-н.в.), Alfa Romeo Giulia (2025), Lexus RC F (2025) и Acura MDX.

Эксперты Top Speed подчёркивают, что главный секрет экономии при покупке подержанного люксового автомобиля — обращать внимание на японские и корейские бренды, а также на модели, унифицированные с массовыми машинами.