В России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД

Российские власти изучат вопрос введения маркировки контента, содержащего демонстрацию нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством РФ документ. Над инициативой будут работать Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД России.

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Цель введения маркировки соответствующего контента, как утверждается в документе, - защита граждан от информации, формирующей рискованную модель поведения на дорогах. По итогам работы, которая продлится до 2027 года, ведомства должны будут предоставить доклад в правительство.

11 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что Москве сотрудники полиции привлекли к ответственности блогера Хизри Запирова (известного как Хиз), который оставил свой автомобиль с включенным автопилотом посреди проезжей части и ушел в магазин. Правоохранители обнаружили ролик с этим эпизодом в соцсетях.