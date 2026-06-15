Бюджетный японский универсал превратили в легендарный Land Cruiser 60 Series

Представлен комплект RetroPro для стилизации Toyota Probox под Land Cruiser 60.

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Японское тюнинг-ателье Goosfam, базирующееся в префектуре Ниигата, выкатило необычный набор доработок. За 660 тысяч иен (это примерно 295 тыс. рублей) они превращают скромный универсал Toyota Probox в легендарный Land Cruiser 60 Series.

В комплект RetroPro входит полностью новая передняя часть: квадратные фары, простая решётка радиатора, другой капот и передние крылья. К ним прилагается бампер с оранжевыми указателями поворотов. При этом сама архитектура кузова остаётся нетронутой – инженеры ничего не режут и не переваривают.

Интересно, что комплект предлагается в двух вариантах оформления. Urban Classic – это обилие хромированных деталей для тех, кто любит блеск. LifeStyle Retro, наоборот, сделан с чёрными акцентами, более брутально. На этом мастерская не останавливается: дополнительные услуги включают окраску в винтажные оттенки бежевого, коричневого или светло-голубого. Ещё можно установить легкосплавные пятиспицевые диски Goosfam в чёрном цвете с внедорожными шинами.

Что под капотом? А ничего нового. Технически машина не модернизируется. Остаётся либо штатный 1,5-литровый бензиновый двигатель, либо гибридная установка. Правда, для полноты образа лучше всего подходит полноприводная версия – с ней стилизация смотрится куда убедительнее.

Хотите готовый автомобиль, а не просто набор деталей? Его можно приобрести целиком. Цены варьируются от 2,98 до 3,145 миллиона иен, что в пересчёте составляет 1,33-1,4 млн рублей. Конкретная цифра зависит от выбранной версии. Старт продаж намечен на 1 июля.

Кстати, Goosfam не единственные, кто решил поэкспериментировать. Конкурирующая мастерская Hakobanya уже предлагает похожий набор «70 Box» в стиле Land Cruiser 70 Series. Похоже, в Японии начинается мода на ретро-стилизацию бюджетных универсалов под классические внедорожники.

О том, как породистые имена находят новую жизнь, «За рулем» недавно вспомнил.