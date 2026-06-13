В Госдуме предложили оформлять ОСАГО без привязки к конкретному транспорту

Водители, покупая полис ОСАГО, должны иметь возможность управлять любым транспортом, если у них есть соответствующие права. С такой позицией выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее он вносил поправки в КоАП на эту тему. Но эта инициатива уже не раз отправлялась в мусорную корзину. Для этого есть причины.

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Итак, автомобилист страхует свою ответственность. Обратите внимание: он страхует свою ответственность без привязки к конкретному автомобилю. Однако в полисе ОСАГО фигурирует страхователь как автовладелец. Там может быть еще несколько человек, которых автовладелец вписал в качестве водителей. А есть открытые полисы, в которые водители не вписываются. Любой может пользоваться такой машиной.

По словам Ярослава Нилова, сейчас, когда полис ОСАГО привязывается к транспортному средству, это выгодно, например, если в семье несколько водителей и один автомобиль. Такую возможность нужно сохранить, подчеркнул депутат.

"Но может быть другая ситуация: например, когда в семье есть один автомобиль и мотоцикл, которым управляет один и тот же водитель. Это одна и та же его ответственность. Зачем ему два полиса ОСАГО?" - говорит депутат. По его словам, в таких случаях нужно разрешить привязывать страховой полис к конкретному водителю. "Это была бы нормальная, работающая схема, когда бы обладатель этого полиса имел право управлять любым транспортным средством соответствующей категории", - пояснил Нилов.

Однако он не учел другого. Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, поправки, предлагающие привязать полис ОСАГО к водителю, а не к автомобилю, вносятся в Госдуму уже не в первый раз. После тщательного анализа предложений правительством и депутатами поправки отклонялись. Так, в 2017 году Минфин отклонил эту инициативу из-за того, что это навредило бы юридическим лицам, владеющим автопарками.

Верно, что наибольшее влияние на стоимость обязательной "автогражданки" оказывает потенциальная аварийность водителя, а не то, какую именно машину он водит. Для оценки этого фактора уже давно применяется один из коэффициентов ОСАГО - КБМ (коэффициент бонус-малус). Также динамические показатели ОСАГО подтверждают, что страховщики успешно продолжают работу по совершенствованию этого обязательного вида страхования. В частности, в 2025 году произошло усиление персонализации тарифов, страховые компании продолжили успешно применять индивидуальную оценку рисков для каждого автовладельца, чтобы предлагать более выгодные и лучшие условия для аккуратных и опытных водителей.

Дополнительно следует обозначить, что такое нововведение, как привязка полиса ОСАГО к водителю, а не к машине, сделает невозможным отслеживание по камерам наличия или отсутствия полиса ОСАГО на автомобиль, а значит, заблокирует предпринимаемые меры по сокращению количества водителей без полисов ОСАГО на дорогах, что приведет к проблемам у добросовестных водителей, которые смогут чаще оказаться потерпевшими в ДТП, виновник которых не застрахован. Помимо защищенности участников дорожного движения с помощью процедуры проверки наличия договора ОСАГО камерами фото- и видеофиксации появится гарантированная возможность урегулировать все вопросы по возмещению ущерба со страховой компанией и использовать процедуру оформления ДТП в рамках Европротокола.

Напомним, что при отсутствии у одного из участников договора ОСАГО не работает Европротокол, который позволил бы быстро оформить ДТП и не создавать пробки и дополнительные аварийные ситуации на дорогах. Проверка по камерам наличия договора позволит более эффективно сдерживать рост страховых премий, так как добросовестным владельцам транспортных средств не придется "доплачивать" за тех, кто ездит без полиса.