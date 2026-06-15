В Россию хлынут рамные внедорожники из Китая: что это за автомобили

Сегмент рамных внедорожников в России ждет активное развитие. А все из-за того, что такие автомобили активно появляются в Китае. Какие машины в скором времени могут добраться до РФ - в материале "РГ".

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Марка Hongqi на днях раскрыла название своего первого внедорожника с рамной конструкцией. Hongqi G919, представленный на автосалоне в Пекине еще под рабочим названием Hongqi Offroad, выйдет на китайский рынок в конце 2026 года и имеет все шансы появиться в РФ. По крайней мере, представители российского офиса не исключают такой возможности.

Hongqi G919 представляет из себя полноприводный подзаряжаемый гибрид с пневмоподвеской. Модель оснащается последовательной гибридной установкой, включающей 2-литровый бензиновый генератор и четыре электромотора. Совокупная отдача установки составляет 843 л.с. и 1320 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды.

Кроме внедорожника Hongqi Off-Road/ G919 на апрельском Пекинском автосалоне 2026 года была представлена целая линейка рамных внедорожников.

Например, Jetour G700. Эта модель оснащена интеллектуальной системой полного привода XWD с автоматическим режимом блокировок. Совокупная отдача трехмоторной системы здесь - 904 л.с. и 1135 Нм. При этом точно известно, что такая машина появится на российском рынке до конца 2026 года.

Еще один передовой "рамник" - дизельный 212 T01 - также официально доберется до России до конца летнего сезона. Сейчас идет процесс получения ОТТС. Под капотом у машины стоит 2-литровый двигатель на тяжелом топливе (170 л.с.), спаренный с 8-ступенчатым "автоматом". Модель при этом адаптирована под российские условия, оборудована системой полного привода part-time 4WD и принудительными блокировками межколесных дифференциалов как на передней, так и на задней оси.

Или, скажем, еще один пекинский дебютант - GAC Yue 7. Этот гибридный рамный внедорожник с брутальным дизайном оснащен интегрированной рамной конструкцией и пневмоподвеской. Трехмоторная гибридная установка выдает здесь 544 л.с., а в оснащение входит частичный "автопилот". Некоторые эксперты предполагают, что появление Yue 7 в России возможно в будущем, учитывая, что в российской линейке GAC на сегодня не представлено других рамных моделей.

Между тем, по данным агентства "Автостат", в первом квартале 2026 года сегмент рамных внедорожников в России демонстрировал рост. Это подтверждается, прежде всего успешными продажами моделей брендов Tank и Haval. В частности, за указанный период в РФ было продано более 3600 "рамников" Tank. Лидером по объемам реализации среди моделей бренда в России стал Tank 300.

Как заметил в беседе с "Российской газетой" профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев, китайские автопроизводители активно наращивают свое присутствие на российском рынке, предлагая конкурентоспособные модели по привлекательным ценам.

"Такие бренды, как Tank и Haval, уже завоевали популярность благодаря своим рамным внедорожникам, что проявляется в реальном спросе на этот тип автомобилей. В условиях экономической неопределенности многие потребители склоняются к выбору более "основательных", по их мнению, автомобилей, которые кажутся более надежными и долговечными. Рамная конструкция воспринимается как дополнительный аргумент в пользу такой надежности", - отметил эксперт, анализируя причины роста популярности "рамников" в РФ.

Кроме того, заметил эксперт, намечается расширение модельного ряда рамных внедорожников, в том числе за счет новых игроков, таких как Hongqi. Устойчивый рост сегмента будет зависеть, по мнению Толкачева, от общей экономической стабильности в стране, уровня доходов населения и доступности кредитных ресурсов.

"Потенциальный выход Hongqi G919 на российский рынок может также стать новым стимулом для сегмента, если модель окажется конкурентоспособной. Отсутствие официальных поставок и трудности с параллельным импортом делают культовые рамные внедорожники Toyota и Nissan менее доступными и более дорогими для российских покупателей. Покупатели, которые искали именно рамные внедорожники, вынуждены искать альтернативы. Здесь на первый план выходят китайские бренды, предлагающие аналоги по конструкции и функциям, но часто по более выгодным ценам", - считает Толкачев.

По его оценке, успешный опыт эксплуатации рамных внедорожников китайских брендов может способствовать формированию новой лояльности к этим маркам, даже когда поставки "классических" моделей возобновятся.

"В итоге можно сказать, что подъем сегмента "рамников" в России является многофакторным явлением, обусловленным как объективными преимуществами самих автомобилей, так и ситуативными факторами, включая изменение предложения на рынке и сложности с импортом традиционных игроков", - резюмировал специалист.

Между тем в ГК Автодом заметили, что одной из ключевых причин роста российского сегмента кроссоверов и внедорожников является наращивание продаж практичных рамных SUV.

"В отличие от обычных кроссоверов, их конструкция обеспечивает повышенную выносливость, хорошую проходимость и долговечность. Владельцев таких автомобилей привлекают высокая грузоподъемность и надежность подвески. Кроме того, немаловажную роль играет имиджевая составляющая: брутальный экстерьер и высокая посадка подчеркивают статусность авто и придает автовладельцу ощущение уверенности на дороге", - заявила директор по коммуникациям компании Анна Уткина.

Она добавила, что тенденция к росту продаж рамных внедорожников сохранится в ближайшей перспективе из-за разнообразия брендов и моделей на рынке.