В Казахстане планируется запуск производства грузовиков Volvo

Казахстанская компания Astana Motors и шведский концерн Volvo Group подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает подготовку к производству грузовых автомобилей Volvo в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства Казахстана.

Документ подписали 12 июня в рамках заседания Казахско-шведской двусторонней комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, которое состоялось в Астане.

"На первом этапе проекта планируется выпуск магистральных седельных тягачей Volvo FH13, предназначенных для дальних перевозок. Также рассматривается производство автомобилей Volvo FMX13, широко используемых в промышленности и строительстве", - следует из сообщения.

В ходе встречи стороны обсудили и сотрудничество в области инвестиций, промышленной кооперации, машиностроения, горно-металлургического комплекса, критически важных минералов. Подчеркивается, что особое внимание уделили вопросу локализации производств с акцентом на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2025 году Volvo Trucks открыл в Казахстане первую сервисную станцию и новый офис для региона Центральной Азии и Кавказа.