Как в 1941-м: Jeep милитаризировал модели Wrangler и Gladiator

Американский автопроизводитель опять обратился к истокам, к своему военному прошлому, и представил новые спецверсии внедорожника Wrangler и пикапа Gladiator. Они получили имя Sarge в честь армейского внедорожника Willys MB 1941 года, родоначальника целого класса легковых машин повышенной проходимости.

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Главная фишка Sarge — винтажный декор в цвете '41 Green. Кузов в этом оттенке дополняют белая решетка радиатора, белая надпись «1941» на капоте и белые звезды на передних дверях. Верх — тоже белый. Если выбрать другой цвет кузова — черный, белый или серый — то наоборот, решетку, наклейки и съемный жесткий верх будет окрашен в защитный зеленый.

Дополняют образ буксировочные проушины бронзового цвета, стальные защиты порогов и 17-дюймовые диски, выкрашенные в тот же армейский зеленый. Обуты машины во внедорожные шины BFGoodrich KO2 внешним диаметром 33 дюйма,

Внутри — сиденья с тканевой обивкой и контрастной прострочкой, предусмотрены и небольшие оригинальные элементы декора: шильдик на пятой двери, звезда на ручке КПП, табличка «1941» у подстаканников и дефлекторы вентиляции с логотипом в стиле решетки радиатора Jeep. Заказать Jeep Wrangler и Gladiator Sarge 2027 модельного года американские покупатели смогут уже этим летом. Наценка по сравнению с обычными версиями минимальная: четырехдверный Wrangler будет дороже на $ 100, а Gladiator — на $ 500.

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